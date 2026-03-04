ピザハットは、2026年3月31日まで、2枚目対象のピザが持ち帰りの場合は無料、配達の場合は半額になるキャンペーンを開催しています。ラーメンピザ第3弾の新商品もお得に楽しめるチャンス！対象ピザの中から1枚目を注文すると、2枚目の対象ピザが持ち帰り限定で無料に、配達なら通常価格から半額になる、超お得なキャンペーンを開催中です。対象ピザは、定番ピザから期間限定の人気ピザまで幅広くラインアップ。しかも、ラーメンコ