【第22話】 3月4日公開 第22話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月4日、zensori氏によるマンガ「108P!～1年後に絶対108Pする話～」の第22話をヤンマガWebに公開した。 第22話では、「守くんのこと、愛させて…？」と告げた新木場アリサと愛し合う。2人はただひたすらに相手へ快楽を与えあう。 「108P!～1年後に絶対108Pする話～」のページ