三重県が全国初の制定を目指す、罰則付きのカスハラ防止条例について、弁護士らが4日、慎重な検討を求める声明文を提出しました。東海労働弁護団の樽井直樹幹事長：「罰則を設けることによって、かえって条例の適用が慎重になってしまう。カスハラ防止条例を制定する意義を損なう恐れがあるんじゃないかと」三重県が制定を目指す、悪質な客に「罰金50万円」などの罰則を盛り込んだカスハラ防止条例について、労働問題に取り組