B2の横浜エクセレンスは3月3日、木村啓太郎が昨シーズン限りで現役を引退することを発表した。 青森県出身で現在32歳の木村は176センチ75キロのポイントガード。新潟医療福祉大学を経て、新潟アルビレックスBBにアーリーエントリーで加入しプロキャリアをスタートした。その後は青森ワッツ、香川ファイブアローズ、ファイティングイーグルス名古屋、バンビシャス奈良、ア&