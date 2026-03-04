Leinaが、新曲「キャリーバッグ」を3月11日に配信リリース。あわせてジャケット写真を公開した。 （関連：【画像あり】Leina、新曲「キャリーバッグ」ジャケット写真） 約半年ぶりの新曲となる同楽曲は、旅行などに行くときに連れていかれるも、道中で雑に扱われ、いざ本気で遊びに出かけるとなると部屋に置いてきぼりな“キャリーバッグ”を“都合よく扱われる女性”に例えた、Leina流恋愛ソングに