（台南中央社）ロケット花火や爆竹などを放ち無病息災を祈る南部・台南市の奇祭「塩水ロケット花火祭り」（塩水蜂炮）は2日目の3日も大型の発射台が次々と投入され、街には無数の火の粉が飛び交った。夜が明けた4日早朝、市は残骸などのごみ計22.5トンを回収した。祭りは旧正月（今年は2月17日）後の最初の満月を祝う元宵節（同3月3日）に合わせて2日に始まった。関羽を祭る塩水武廟のみこしが街を練り歩き、大量のロケット花火や