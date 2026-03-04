青春！未来へのパスポート。県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート山形東高校・文芸部快挙を成し遂げた生徒も！「俳句」に熱中する生徒たちを取材！（山形） きょう紹介するのは、山形東高校・文芸部。 季節の移ろいに心を寄せて言葉を紡ぐ「俳句」に熱中する生徒たちを取材しました。