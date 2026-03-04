３月27日に40歳になる元ドイツ代表のGKマヌエル・ノイアーは、バイエルン・ミュンヘンとの契約をもう１年延長するか、それとも契約満了となる今夏に引退するか。クラブから決断を迫られている。ドイツ誌『シュポルト・ビルト』によると、バイエルンはノイアーが新たな契約にサインするか確信を持てていない。同誌はそれゆえ契約延長と引退の可能性を「フィフティ・フィフティ（五分五分）だ」と表現している。 現時点で