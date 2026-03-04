３月１日に行われたプレミアリーグ28節のノッティンガム・フォレスト戦で、ブライトンが今季２回目となる連勝を手にした。前半は高いインテンシティで相手を圧倒した一方、後半に入ると守備の時間帯が長くなった一戦。耐え抜いた末の２―１の勝利だった。定位置の左ウイングで先発出場し、終盤までピッチに立った三笘薫は試合後、「前回の戦い方、自信もって今日もやった感じですし、同じメンバーだったんで、そういう感覚があ