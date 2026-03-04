4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1290円高の5万5540円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては1294.46円高。出来高は7879枚となっている。 TOPIX先物期近は3714.5ポイントと前日比76.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は80.83ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5