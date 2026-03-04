県内の子どもたちにバスケットボールをもっと身近に楽しんでもらうため、新潟アルビレックスBBの選手らが新潟市の小学校にボールを寄贈しました。 新潟市の竹尾小学校を訪れたのは、新潟アルビレックスBBの濱田貴流馬(あるま)選手。児童たちにバスケットボール3個を贈りました。この取り組みは、子どもたちにバスケをもっと身近に感じてもらおうとアルビBBがDAMZなどの県内企業や長岡市と協力して行っている