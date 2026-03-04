霧島市で「結婚50年」を祝う合同の金婚式が開かれました。苦楽を共にし50年連れ添った夫婦に円満の秘訣を聞きました。霧島市で行われた合同の金婚式には44組の夫婦が参加しました。賞状と記念品が贈られ霧島九面太鼓の演奏が祝いの席に華を添えました。苦楽をともにした50年。どんな日々でしたか？（妻）「私は隠岐の島、島根県。家族、親戚、親。みんな大反対の鹿児島に来てちょうど50年。いまは大好きになった。幸せ」（妻