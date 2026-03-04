北海道安平町の養鶏場で３月４日、ニワトリが死んでいるのが見つかり、簡易検査の結果、鳥インフルエンザの陽性反応が確認されました。道によりますと、４日午前、安平町の養鶏場から「通常よりも死んでいるニワトリが増えている」と家畜保健衛生所に連絡がありました。簡易検査の結果、Ａ型鳥インフルエンザの陽性反応が確認されたということです。遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザと判定された場合、道内の養鶏場での感染は