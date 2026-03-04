富山名物の「ブラックラーメン」やのどぐろを使った弁当。鹿児島市の百貨店に北陸3県のおいしいものが勢ぞろいしています。4日から北陸の3県のおいしいものや工芸品を集めた物産展が始まり、初日から多くの人で賑わいました。かりっと揚がった白えびに。大粒の栗を粒あんと薄皮で包んで焼き上げた「こもかぶり」。山形屋できょうから始まった「北陸三都 味と技の旅」。去年までは「加賀百万石のれん市」として石川県の食