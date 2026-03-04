情報屋のスレッドは人前ではヘラヘラ笑い、軽薄そうで信用ならないのだが…？【漫画】本編を読む桜月(@k_sakurazuki)さんの描く本作は、父親の行方を追う殺し屋サイレンスと、彼女に雇われた情報屋スレッドの物語だ。なかなか手がかりがつかめないまま同居することになった二人だが、実はスレッドは早々に父親の居場所を突き止めていた。なぜ彼は真実を隠し続けるのか。その背景には、裏社会に生きる者たちの歪な心理が隠されてい