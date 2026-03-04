雲仙市がふるさと納税の対象団体指定取り消しを受け設置した「第三委員会」が報告書を提出しました。 再発防止策として制度・体制・組織風土の改善を行う必要があると指摘しています。 返礼品の調達費など「募集費用」を寄付額の5割以下とするいわゆる「5割基準」があるふるさと納税。 雲仙市はこれを超えたため、去年9月、2年間のふるさと納税の対象団体の取り消し処分を受けました。 市は去年11月、原因究明と再発