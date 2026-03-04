2026年3月3日、中国のポータルサイト・捜狐は、女子サッカー・アジアカップ初戦で中国代表がバングラデシュに2-0で勝利したものの、試合内容に厳しい批判が相次いでいるというセルフメディア・射門中国の記事を掲載した。記事によると、コメンテーターの韓喬生（ハン・チアオション）氏が、中国代表は24本のシュートを放ちながらもFIFAランキング112位のバングラデシュ相手に決定機を作れず、試合の主導権を握りながらも優位性を追