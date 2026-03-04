女優の原日出子（66）が4日、自身のインスタグラムを更新。花粉症の影響で、完全防備の散歩姿を公開した。「花粉症、皆さまいかがですか？」と書き出した原。「私は撮影が続く毎日ですが、出来る限りMarcoとお散歩しています」と近況を報告し、キャップにサングラス、マスクで顔を完全に覆った自撮りなどを公開した。「28日から急にきた〜って感じで、くしゃみ鼻水目の痒み。目洗い鼻うがい点鼻薬などなど…色々対