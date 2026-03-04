熊本市は、3月、JR熊本駅の新幹線口側にある駅前広場の全面リニューアルに着工し、2028年度末までの完成を目指します。 【写真を見る】タクシー・バス・送迎車で混雑するJR熊本駅の新幹線口周辺は400mの交通渋滞も…全面リニューアルへ 駅前広場の使用開始から約14年での全面リニューアル。 その大きな理由は「車の渋滞緩和」です。 現在の駅前広場では、タクシー・バス・送迎の車が同じ動線