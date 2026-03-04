世界最高峰を目指す日本のバレーボールのトップリーグである「大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）」。男子は10チームに184選手が在籍している。（2026年3月4日時点） 今回はその中で日本人選手に絞って、バレーボールでかなり大きな要素の1つである身長のランキングTOP5を紹介していく。 ※データはSVリーグ公式サイト参照※カッコ内は身長/所属/ポジション 第5位タイ：