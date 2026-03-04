3月に入り、就職活動が本格化していますが、きょうは約100社が参加する合同会社説明会が開かれました。 【写真を見る】まるで部活の勧誘？就職セミナーで学生勝負！企業必死！売り手市場の就職活動 学生にとっては勝負の時、一方の企業側も必死です。 グランメッセ熊本には就職活動中の学生約400人が集まりました。 記者「イベントの開始時刻になりました。来場者が企業ブースへ向かっています。多くの学生が参