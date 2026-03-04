明大ラグビー部の新監督に4月付で就任する高野彬夫氏（42）が4日、東京都千代田区の明大駿河台キャンパスで会見を行った。2024年から明大のヘッドコーチを2年間務めての内部昇格。今年度は関東大学対抗戦と全国大学選手権の両方で優勝という29季ぶりの偉業を達成しており「素晴らしい形でバトンを受け継げたことに感謝しています。プレッシャーとも言われるけど、私としてはこんなにありがたいことはない。大きなチャレンジに