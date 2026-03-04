「電話でお金詐欺」で県内の50代女性が6100万円をだまし取られました。架空のNPO法人を名乗り108回にわたり現金をだまし取った巧妙な手口とは。総額6100万円の詐欺被害にあったのは、熊本市内に住む50代の女性です。警察によりますと去年10月、ネットワークセキュリティに関する活動を行うとするNPO法人、日本ネットセキュリティー協会の職員を名乗る男から電話がかかってきました。（NPO職員名乗る男の声）「あなたの