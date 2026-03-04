BGM使用料徴収・分配のイメージ文化審議会は4日、カフェやスポーツジムなどの商業施設で流れるBGMの使用料を、歌手やレコード会社にも分配できるようにすべきだとの報告書を大筋で了承した。これまでは作詞家、作曲家ら著作権者にだけ分配され、歌手やレコード会社は報酬を得られていなかった。文化庁は今国会で著作権法改正案の提出を目指す。楽曲が流れた際に歌手らが報酬を得る権利は「レコード演奏・伝達権」と呼ばれる。