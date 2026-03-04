米番組で公開ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで団体＆女子シングルで2冠を達成したアリサ・リウ（米国）が米番組に出演し、愛用品を紹介。ファンから好感を得ている。リウは2日、米放送局「NBC」の番組「TODAY」に出演。同番組の公式インスタグラムは、バッグの中身を紹介する動画を公開した。リウは「これもファンからもらったんだけど、イチゴのエコバッグなの。超可愛いのよ」と笑顔で語りながら、イチゴ型に収