Image: Mar Fernandez/Shutterstock おとといはiPhone 17eとM4 iPad Air、きのうはM5 MacBook AirとM5 Pro &M5 Max MacBook Proに加えて、新型モデルのStudio Displayを発表したApple（アップル）。今宵は長いことウワサされている廉価版MacBookがお披露目されるのか注目したいところですが、公式発表を前に一部のスペック情報がリークされたようです。USB-Cポートは2つ、MagSafe充電ポ