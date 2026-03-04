北陸電力の一部の株主が、石川県の志賀原発の再稼働差し止めを求めていた裁判の判決で、株主側の訴えが退けられました。訴えていたのは、富山県と石川県に住む北陸電力の株主です。原告の株主は、再稼働させれば会社に回復不能な損害を生じさせるとして、運転差し止めなどを求めてきましたが…北日本放送・吉本 康祐 記者：「運転差し止め認められませんでした。原告側の弁護士が不当判決、司法の責任果たさずと示しています」4日