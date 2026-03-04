ベストケンコーは3月5日、1日限定の「開運セール」を開催する。ベストケンコー開運セール同セールは、天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安という4つの吉日が重なる今年唯一の貴重な四重吉日である3月5日に、1日限定で実施する。セール対象は、サイト内の全商品。9,000円以上の購入者を対象に、10%OFFの割引に加え、1,000ポイントをプレゼントする特典を用意した。詳細は公式サイトで確認できる。