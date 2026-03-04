福島瑞穂党首（70）の任期満了に伴う社民党の党首選（23日開票）が4日、告示され、福島氏と副党首のラサール石井参院議員（70）、大椿裕子前参院議員（52）が立候補を届け出た。2人以上の候補者が出馬し、2013年以来13年ぶりの党首選に。3氏が同日、国会内で会見した。 【写真】衆院選の結果を受け、険しい表情で会見する福島氏、ラサール石井氏 連続4選を目指す福島氏は「私のキャッチフレーズは『増やす