史上初となる開催3か国のアーティストによる共同制作国際サッカー連盟（FIFA）は3月3日、2026年にカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で共同開催されるFIFAワールドカップ（W杯）の開幕まで残り100日となったことを記念し、大会公式ポスターを公開した。今回のポスターは、開催3か国の芸術家が共同で制作するという史上初の試みがなされた。カナダのカーソン・ティング氏、メキシコのミネルバ・GM氏、アメリカのハンク・ウィリ