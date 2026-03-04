1948年頃に金脈を探し求めてカリフォルニアに数十万人が移住したゴールドラッシュの時代、サミュエル・ブラナンという男が「カリフォルニア初の億万長者」となりました。そんなブラナンの物語を中心としたゴールドラッシュの光と闇について、YouTubeチャンネルのNightshiftがアニメーションで解説しています。The Gold Nugget That Changed America Forever - YouTubeブラナンは1845年まで、ニューヨークで最高位のモルモン教(末日