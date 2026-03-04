2025年9月、高知市の男性から現金4000万円をだましとったとして、高知県警は長野県の40代の男を詐欺の疑いで逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは長野県長野市篠ノ井岡田の自称･解体業の山本篤史容疑者（45歳）です。警察によりますと、山本容疑者は2025年9月17日から28日にかけて氏名不詳の何者かと共謀して弁護士や警察官をかたって送金させたり郵送させたりして、高知市内の40代の男性から現金5340万円をだまし取り、その