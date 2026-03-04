◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）追い切り＝４日、栗東トレセン流れるようなストライドで駆け抜けた。栗東滞在中の関東馬サンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は栗東・ＣＷコースで最終追い切り。道中は他厩舎の２頭を目標にして、リズム良く走った。４角では内めを回り、軽快な伸び脚。全体６ハロンは８１秒５で、ラ