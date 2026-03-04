2026年2月行われた衆議院選挙の高知市の高知1区の開票作業で、投票用紙の集計漏れがあったことが分かりました。高知市選挙管理委員会によりますと、3月2日午後、高知市神田の倉庫で2月の衆議院選挙の片付けを行っていたところ、小選挙区･高知1区の未集計の投票用紙が1枚見つかりました。この投票用紙は投票箱のカギが入った封筒を投票箱に貼り付ける際に使った養生テープに貼りついた状態で見つかりました。カギ入りの封筒は