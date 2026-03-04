漫画「骨ドラゴンのマナ娘」がテレビアニメ化されることが決定した。アニメーション制作を動画工房が、背景美術を草薙（KUSANAGI）が手掛ける重厚ファンタジー作品となる。【画像】ヒロイン可愛い！『骨ドラゴンのマナ娘』アニメ化記念イラスト同作は、屑篭の森に棄てられた幼い少女イブと、死期間近な老ドラゴン・ネムによる種を超えた親子の物語が描かれる。アニメ化を記念してティザービジュアルとお祝いイラストが公開さ