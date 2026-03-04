きょう（4日）、東京高裁が旧統一教会にあらためて解散を命じたことをめぐり、東京・多摩市の阿部市長は、教団側が市内で研修施設用に購入していた土地について、「早期に処分・換価されることを望む」とコメントを発表しました。旧統一教会は、東京・多摩市永山に信者らの研修施設を建設するための土地を購入していますが、周辺住民の反発などもあり、2023年に建設を見合わせていました。多摩市によりますと、この土地は現在、更