歌舞伎俳優の片岡愛之助（５４）が４日、東京・新橋演舞場で歌舞伎版ルパン三世第２弾「流白浪燦星碧翠の麗城」（５日〜２７日、同所ほか）の囲み取材に、中村米吉、市川中車、市川笑三郎、市川笑也と応じた。２０２３年の第１作に続きルパン役を演じる愛之助は「みんなの力を合わせて練りに練った物語。名作のいろんな場面のオマージュもある、初めて歌舞伎をご覧になられるお客さまにも分かりやすく楽しんで頂けると思う。