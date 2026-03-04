東京高裁が旧統一教会の解散を命令したことを受けて、政界の反応です。自民党の鈴木幹事長はコメントを発表し、「司法の判断であり、尊重したいと考えている」としたうえで、「引き続き、旧統一教会及び関係団体の活動を助長する行為を厳に慎むよう徹底を図っていく」としています。中道改革連合小川淳也 代表「教団との関係性についても、まだまだ説明責任を果たしきれていない方々もいらっしゃるのではないか。改めて与党