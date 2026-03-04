空爆で破壊された車両の横に立つ男性＝2月28日、アフガニスタン南部カンダハル（ロイター＝共同）【イスラマバード共同】パキスタンのシャリフ首相は3日、トルコのエルドアン大統領と電話会談した。トルコ大統領府によるとエルドアン氏は、軍事衝突が続くパキスタンとアフガニスタンの「停戦に再び貢献する」と述べた。トルコは昨年の両国衝突後の停戦合意を仲介しており、シャリフ氏は「地域の平和と安定のため、緊密に連携を取