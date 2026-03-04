大相撲の湊川親方（29、元大関・貴景勝）が1日放送のNHKラジオ第1「ハッキヨイ！もっと大相撲」（後2・05）に出演し、体重が50キロ減ったという“激やせ”について明かす場面があった。2024年秋場所限りで引退し常盤山部屋の部屋付き親方として指導にあたっていたが、常盤山親方（元小結・隆三杉）の協会定年に伴って同部屋を継承。湊川部屋の師匠になった。師匠になって「自分が采配を執っていかなきゃいけないところが一番