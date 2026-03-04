天皇陛下は４日、皇居・宮殿で刑務所など矯正施設の職員と面会された。職員と配偶者ら計約１１０人を前に、「皆さんのお仕事は健全な社会を築いていく上で極めて大切で、日々努力を重ねておられることを心強く思います」とねぎらわれた。