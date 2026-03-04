「グランプリレース・Ｇ１」（４日、川口）初日１０Ｒで１０線２枠だった小椋華恋（２７）＝川口・３５期＝は２周２角で深沢隆（川口）を差し切り、１月４日以来の今年２勝目をマークした。強い風が吹く中で行われたが、「エンジンがいいので、風は感じなかった」と納得する。エンジンはルナとノアを乗り比べて、ノアを相棒に選んで３節目。「（ノア選択は）合っていた。腰周りも座る位置を失敗したけど大丈夫だった。他の人