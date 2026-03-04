イランでの大規模空襲が及ぼす、東海地方の影響を心配する声も。 【写真を見る】イラン情勢 東海地方への影響は？｢燃料代の値上げは死活問題｣ どうなる原油価格 愛知･豊川市 今回の軍事衝突の影響で、原油の供給に対する不安が高まっていますが、東海地方でも危機感が。愛知県豊川市にある、大葉の生産農家では…（大葉農家 荒井英之さん）「原油（価格）が上がるのではと言われているので、重油や燃料（価格）が上がるのが、僕