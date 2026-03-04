SNSで知り合った相手から投資を勧められ、潟上市に住む60代の男性が現金200万円をだまし取られました。五城目警察署の調べによりますと、潟上市に住む60代男性は去年11月下旬、SNSのインスタグラムを閲覧中、株の情報を発信するアカウントを見つけてアクセスしました。その後、投資に関するアシスタントを名乗る相手とラインでやりとりをはじめ、相手から送られてきた証券会社のホームぺージから個人情報を登録しまし