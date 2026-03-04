スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド・NEW ERA（ニューエラ）が、日本を代表するアイドルグループのひとつである日向坂46とコラボレーション。MLB(TM)の11球団にフィーチャーしたトリプルコラボコレクションをNEW ERA公式オンラインストアにて3月30日に発売する。ベースモデルには、日向坂46メンバーにも愛用者が多い、柔らかな被り心地が特徴のカジュアルキャップ「9TWENTY(TM)」を採用。各チームカラーを踏襲し、右サ