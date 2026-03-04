3月4日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に、綾瀬はるかがVTR出演。綾瀬の珍行動をCMで共演した鈴木亮平、Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が明かした。【関連】綾瀬はるか、この5年間で感じた自身の変化を明かす「“年取ったな”みたいな」番組のインタビューで“撮影現場で綾瀬の天然ぶりが炸裂した”という話題になり、具体的なエピソードを聞かれると、綾瀬は、「ツッコまれすぎててもう覚えてない…」とコメント。代わりに鈴木