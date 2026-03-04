エイチ・アイ・エス（HIS）は、中東情勢に伴う対応を発表した。海外パッケージツアー（Ciao、impresso）と海外航空券＋ホテル（募集型企画旅行）を対象に、外務省が危険情報「レベル2」を発出した、カタールとアラブ首長国連邦（UAE）、バーレーン、オマーン、ヨルダンを目的地とする旅行と、ドバイとドーハ、アブダビを経由する旅行は、3月10日出発分まで催行を中止する。海外航空券、海外航空券＋ホテル（手配旅行）、海外ホテル