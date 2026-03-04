インターネットイニシアティブ（IIJ）は、実施している「回線セット特価」の対象機種として「Aterm MP02LN SA」を追加した。期間は3月31日21時59分まで。 期間中、IIJmioモバイルサービスのギガプランと対象端末を同時に申し込むと、端末を特別価格で購入できる。 今回追加された「Aterm MP02LN SA」は、一括で100円、分割では5円/月×24階で購入できる。 機種名 回線セット