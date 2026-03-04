インターネットイニシアティブ（IIJ）は1日、NVMOサービス「IIJmio」で開催中の「スマホ大特価セール」について、対象機種を追加した。また、「AQUOS R10」は対象外となった。期間は3月31日21時59分まで。 OPPO Find X9 期間中、IIJmioの「ギガプラン」に他社から乗り換え（MNP）で、対象端末と同時に申し込むと、対象端末を割引価格で購入できる。 3月1日にキャンペーン対象として新規