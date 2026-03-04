これからの気象情報です。 5日(木)もスッキリしない天気で、雪や雨の降るところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、沿岸の地域に波浪注意報が発表されています。 ◆3月5日(木)天気 ・上越地方 一日を通して雲が広がりやすく、午前中は一部で雨や雪が降るでしょう。 最高気温は6～8℃の予想です。 ・中越地方 沿岸部は、明け方まで雪や雨が降りますが、日中はゆっくりと天気が回復に向かうでしょう。 山